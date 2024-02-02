Президент ИИХФ Тардиф ответил на вопрос об участии сборной России на Олимпийских играх

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что совет организации соберётся на следующей неделе, чтобы обсудить статус сборной России на международных хоккейных мероприятиях. Об этом сообщает Sportsnet.

Тардиф заявил, что совет должен сначала решить, сможет ли Россия участвовать в чемпионате мира 2025 года в Швеции и Дании. Также ИИХФ предстоит определить статус Беларуси перед квалификацией на Олимпийские игры 2026 года.

Напомним, по решению ИИХФ сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Предстоящий чемпионат мира — 2024 российская сборная пропустит.

Ранее стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.