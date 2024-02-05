Рейтинг тренеров КХЛ: Ротенберг вывел СКА в лидеры, с Фёдоровым происходит непонятное

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем выпуске рейтинга.

Место Тренер Клуб 1 (8) Роман Ротенберг СКА 2 (2) Андрей Разин «Металлург» 3 (1) Игорь Никитин «Локомотив» 4 (7) Зинэтула Билялетдинов «Ак Барс» 5 (5) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 6 (13) Алексей Жамнов «Спартак» 7 (6) Михаил Кравец «Авангард» 8 (3) Андрей Козырев «Северсталь» 9 (14) Алексей Заварухин «Трактор» 10 (4) Алексей Кудашов «Динамо» М 11 (9) Игорь Ларионов «Торпедо» 12 (11) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 13 (12) Николай Заварухин «Автомобилист» 14 (10) Олег Браташ «Лада» 15 (18) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 16 (20) Виктор Игнатьев «Куньлунь» 17 (19) Андрей Мартемьянов «Амур» 18 (22) Леонид Тамбиев «Адмирал» 19 (15) Сергей Фёдоров ЦСКА 20 (16) Сергей Кривокрасов «Сибирь» 21 (23) Дмитрий Кокорев ХК «Сочи» 22 (17) Дмитрий Рябыкин «Витязь» 23 (21) Олег Болякин «Барыс»