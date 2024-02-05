Рейтинг тренеров КХЛ: Ротенберг вывел СКА в лидеры, с Фёдоровым происходит непонятное
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем выпуске рейтинга.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1 (8)
|Роман Ротенберг
|СКА
|2 (2)
|Андрей Разин
|«Металлург»
|3 (1)
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|4 (7)
|Зинэтула Билялетдинов
|«Ак Барс»
|5 (5)
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|6 (13)
|Алексей Жамнов
|«Спартак»
|7 (6)
|Михаил Кравец
|«Авангард»
|8 (3)
|Андрей Козырев
|«Северсталь»
|9 (14)
|Алексей Заварухин
|«Трактор»
|10 (4)
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|11 (9)
|Игорь Ларионов
|«Торпедо»
|12 (11)
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
|13 (12)
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|14 (10)
|Олег Браташ
|«Лада»
|15 (18)
|Дмитрий Квартальнов
|«Динамо» Мн
|16 (20)
|Виктор Игнатьев
|«Куньлунь»
|17 (19)
|Андрей Мартемьянов
|«Амур»
|18 (22)
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|19 (15)
|Сергей Фёдоров
|ЦСКА
|20 (16)
|Сергей Кривокрасов
|«Сибирь»
|21 (23)
|Дмитрий Кокорев
|ХК «Сочи»
|22 (17)
|Дмитрий Рябыкин
|«Витязь»
|23 (21)
|Олег Болякин
|«Барыс»
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