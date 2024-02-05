Крикунов назвал фаворита в борьбе за последнюю путёвку в плей-офф на Востоке

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов назвал шансы нижнекамского «Нефтехимика» предпочтительнее в борьбе за последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции.

«Смотрю и за «Сибирью», и за «Амуром», и за «Нефтехимиком». Думаю, всё-таки Нижнекамск будет восьмым на Востоке. Дело не в симпатиях, а если говорить объективно. Они по-настоящему борются. Да и они в таблице на очко впереди. Не первый год они так упираются, им не в диковинку эта борьба за плей-офф, уже этот путь проходили. Они опытные в этом», — приводит слова Крикунова Legalbet.

Напомним, «Нефтехимик», набрав 59 очков в 59 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следом за ним располагаются «Амур» (58) и «Сибирь» (55), проведшие аналогичное количество встреч.