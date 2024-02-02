Плющев ответил на вопрос, есть ли разница в силе между клубами Запада и Востока в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, есть ли разница в силе между клубами Запада и Востока в КХЛ.

«Сейчас есть мнение о том, что Запад сильный, а про Восток молчат? Честно скажу, я не знаю. Не слышал мнение не клоунов, которые любят рассуждать по поводу и без повода, а специалистов, которые говорили о том, что на Востоке какие-то серьёзные проблемы.

На Востоке сейчас тоже идёт битва, ровная. Не могу сказать, что Восток сейчас сильно отстаёт от Запада – или вообще отстаёт. Всё, в общем-то, подравнялось. За счёт тех манипуляций, которые КХЛ ввела за последние несколько лет. Думаю, многие клубы, на которые рассчитывали, сейчас не показывают того хоккея, который нужно показать. Но я не скажу, что Восток отстаёт от Запада.

Сейчас будет плей-офф – как раз всё будет видно. Со второго этапа переходят в очные матчи Запад с Востоком. Там всё станет ясно, кто чего стоит, кто на каком уровне, кто куда гребёт», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.