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Евгений Кузнецов пропустил тренировку «Вашингтона» по личным причинам

Евгений Кузнецов пропустил тренировку «Вашингтона» по личным причинам
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31-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отсутствовал на тренировке «столичных» по личным причинам. Об этом сообщает североамериканский журналист Том Джуллити в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». Его восьмилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 62,4 млн ($ 7,8 млн за сезон) рассчитан до 2025 года.

В ближайшем матче, который состоится в ночь на среду, 7 февраля, «Вашингтон» примет «Монреаль Канадиенс». В нынешнем сезоне подопечные Спенсера Карбери занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 51 очко в 47 матчах. До паузы на Матч звёзд НХЛ – 2024 «столичные» потерпели четыре поражения кряду.

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