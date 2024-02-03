«Как мне убрать Кузнецова из состава?» Уилсон пошутил про россиянина, играя в NHL 2024

29-летний канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поиграл в хоккейный симулятор NHL 2024 на проходящем эти дни Матче звёзд НХЛ – 2024 в его родном городе – Торонто. Об этом сообщает Russian Machine Never Breaks.

Взяв под контроль «Вашингтон», Уилсон сразу решился на серьёзные шаги. «Вопрос заключается лишь в том, как вывести Кузнецова из состава», — сказал форвард, играя в NHL 2024. «Конечно, я шучу. Это наш парень», — сразу отметил Том.

Уилсон, конечно же, преуменьшал свои навыки игры в симуляторе, однако сумел выиграть у профессиональных игроков со счётом 7-3 в серии. «Раньше я был хорош, но с тех пор прошло много времени», — говорил Том до начала игры.

Напомним, в нынешнем сезоне Уилсон принял участие в 46 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 21 (12+9) результативным действием при показателе полезности «-12».