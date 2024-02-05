«Вашингтон» вызвал из АХЛ опытного нападающего Майкла Сгарбоссу

31-летний канадский нападающий Майкл Сгарбосса вызван в «Вашингтон Кэпиталз» из клуба АХЛ «Херши Бэрс». Об этом сообщает пресс-служба «столичных» на официальном сайте.

Сгарбосса последний раз появлялся на льду в НХЛ в сезоне-2021/2022. В нынешнем сезоне АХЛ на его счету 43 (7+36) результативных действия. Всего за карьеру в НХЛ нападающий провёл 65 матчей и набрал 16 (4+12) очков при коэффициенте полезности «-3».

В ближайшем матче, который состоится в ночь на среду, 7 февраля, «Вашингтон» примет «Монреаль Канадиенс». В нынешнем сезоне подопечные Спенсера Карбери занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 51 очко в 47 матчах. До паузы на Матч звёзд НХЛ – 2024 «столичные» потерпели четыре поражения кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 07 февраля 2024, среда. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2