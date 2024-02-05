Роман Ротенберг обошёл Олега Знарка по победам на посту главного тренера СКА

Во вчерашнем матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА обыграл «Салават Юлаев» со счётом 4:3. Эта победа стала для Романа Ротенберга 115-й в качестве главного тренера СКА.

Таким образом, Ротенберг вышел на третье место среди всех армейских наставников по победам в чемпионатах страны. Ротенберг обошел Барри Смита и Олега Знарка, под руководством которых петербуржцы одержали по 114 побед.

На втором месте по победам на посту главного тренера СКА расположился Николай Пучков с результатом в 193 победы. Первое место по этому показателю занимает Борис Михайлов, одержавший 238 побед на посту главного тренера петербургского клуба.

Армейцы возглавляют таблицу Западной конференции КХЛ, набрав в 59 матчах 83 очка.