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Российский нападающий «Вегаса» рассказал о походе за вторым Кубком Стэнли

Российский нападающий «Вегаса» рассказал о походе за вторым Кубком Стэнли
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23-летний российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев рассказал, как провёл время в перерыве на Матч звёзд НХЛ – 2024, а также оценил шансы команды на завоевание второго Кубка Стэнли кряду.

«Что делал во время перерыва на Матч звёзд? С супругой провели время с пользой. Отдохнули, слетали на море, к водичке. Немного подзагорели! Уже вернулись — ещё вчера (имеется в виду 2 февраля. — Прим. «Чемпионата»). Отдохнули хорошо. Такие паузы нечасто, один раз в сезоне. Поэтому нужно пользоваться моментом.

Пойдём с командой за вторым кубком? (смеётся) Сейчас об этом рано говорить. Будем делать всё возможное, всё, что в наших силах, чтобы повторить прошлогодний результат», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Дорофеев принял участие в 29 матчах в составе «Вегаса», в которых отметился 14 (7+7) результативными действиями при показателе полезности «+5».

Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате» завтра, 6 февраля, в 10:00 мск.
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