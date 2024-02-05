«Каких-то проблем с казино у меня нет». Российский форвард рассказал о жизни в Вегасе

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев поделился эмоциями от выступлений на домашней арене клуба – «Ти-Мобайл Арене», а также ответил на вопрос о возможном влечении к азартным играм в Вегасе.

«Какие чувства испытываю, играя на домашней арене? Всегда положительные. На домашних матчах постоянно полный стадион болельщиков. Всегда очень приятно выходить и стараться побеждать в каждой домашней игре, чтобы порадовать всех тех, кто приходит поддержать нас.

Что в принципе думаю о Вегасе? Отличный город. Всё нравится. Каких-то проблем с казино у меня нет (смеётся). Мне нравится всё. Проблем нет — выигрываю часто? Да нет, нет (смеётся). Вообще стараюсь не играть. Не моя тема», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате» завтра, 6 февраля, в 10:00 мск.