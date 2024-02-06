Павел Дорофеев рассказал, удаётся ли пообщаться с россиянами во время матчей НХЛ

25-летний российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев рассказал о том, как происходит его взаимодействие с соотечественниками, выступающими в НХЛ.

«Часто ли в ходе матчей или после них удаётся переброситься словами с соотечественниками? Каждый матч по-разному. Где-то получается, удаётся в момент игры парой слов обменяться. Потом, после матчей, тоже — между раздевалками пообщаться, узнать, как дела. Ну и бывает, конечно, что не всегда получается. Раз на раз не приходится.

С кем из россиян в стане соперников поддерживаю общение? Да со многими ребятами. С теми, кто приезжает играть, постоянно стараюсь увидеться, на ужин сходить. Такое общение — по возможности», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате» сегодня, 6 февраля, в 10:00 мск.