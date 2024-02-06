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Российский нападающий «Вегаса» назвал лучший город и лучшую арену в НХЛ

Российский нападающий «Вегаса» назвал лучший город и лучшую арену в НХЛ
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев считает, что Нью-Йорк является лучшим городом, в котором он выступал в НХЛ.

«Какой лучший город, в котором играл, какая лучшая арена? Наверное, лучший город для выезда — Нью-Йорк. Недавно были там, большой мегаполис. Когда есть пауза, день между матчами, стараюсь там сходить куда-то поужинать, провести время. Это чуть-чуть отличается от того, что есть в Вегасе.

А если мы говорим про арену… понятно, что в Вегасе лучшая (улыбается). Если выездная, то у «Айлендерс». Недавно играли у них — там хорошая арена, недавно построенная, насколько я знаю («Ю-Би-Эс-Арена» была построена в 2021 году. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате»:
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