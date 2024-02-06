Дорофеев: не попадал в состав «Вегаса» ввиду обстоятельств, не зависящих от меня

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев оценил свои выступления в нынешнем сезоне НХЛ, а также высказался о возможной планке в плане результативности.

«Как оценю текущий сезон для себя? Поначалу немножко не попадал в состав ввиду определённых обстоятельств, не зависящих от меня. Появился шанс проявить себя, тренерский штаб дал такую возможность — вот, пользуюсь по максимуму каждый раз.

Ожидаю, что буду так же выходить и продолжать делать своё дело, доказывать и показывать тренерам, что они сделали правильный выбор, дав мне шанс проявить себя. И буду продолжать им пользоваться по максимуму.

Ставил ли для себя планку относительно результативности? Особо на эту тему не думал. Конечно, всегда хочется в каждом матче забивать, набирать очки. Но на данном этапе главное — выходить и получать от игры удовольствие, опыт, который необходим. А очки, голы и передачи — это всё будет. Главное — работать. Терпение и труд всё перетрут (улыбается)», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате»: