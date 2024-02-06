Дорофеев — о языковом барьере в США: когда очень сильно надо, найдёшь, как подобрать слова

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев высказался о том, создаёт ли языковой барьер какие-либо трудности в повседневной жизни в Северной Америке.

«Языковой барьер не мешает или уже успел освоиться? Хотелось бы, конечно, побольше подучить английский (смеётся), чтобы ещё проще было, чтобы общаться было легче. Всё равно ещё немножко есть барьер в этом плане. А так, в целом прогресс довольно-таки заметен.

Этот барьер не мешает контактировать с одноклубниками или с людьми в повседневной жизни? Да нет, особо не мешает. Когда очень сильно надо, найдёшь, как подобрать нужные слова (смеётся). Проблем с этим нет. А в повседневной жизни вообще не сталкивался с тем, чтобы были какие-то сложности с языком», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате»: