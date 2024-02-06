34 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Торонто». У Самсонова — 26 спасений
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В ночь на 6 февраля мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в Торонто завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Нью-Йорк Айлендерс» одолел «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенный шайбы в свой актив записали Митчелл Марнер и Джон Таварес. В составе гостей голами отметились Мэтью Барзал, Кайл Маклин и Пьер Энгвалль. Кэл Клаттербак стал автором двух результативных передач. Счёт в матче открыли гости.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 34 спасения. Его визави из «Торонто» Ильи Самсонова — 26 спасений.
«Торонто» занимает шестую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, у команды 58 очков. «Айлендерс» находится на 9-и месте с 54 очками.
НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Барзал (Райлли, Ли) – 10:31 1:1 Марнер (Таварес, Мэттьюс) – 20:50 1:2 Маклин (Клаттербак) – 22:50 2:2 Таварес (Райлли, Нюландер) – 55:12 (pp) 2:3 Энгвалль (Нельсон, Палмьери) – 57:58
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