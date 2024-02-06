34 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Торонто». У Самсонова — 26 спасений

В ночь на 6 февраля мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в Торонто завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Нью-Йорк Айлендерс» одолел «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенный шайбы в свой актив записали Митчелл Марнер и Джон Таварес. В составе гостей голами отметились Мэтью Барзал, Кайл Маклин и Пьер Энгвалль. Кэл Клаттербак стал автором двух результативных передач. Счёт в матче открыли гости.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 34 спасения. Его визави из «Торонто» Ильи Самсонова — 26 спасений.

«Торонто» занимает шестую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, у команды 58 очков. «Айлендерс» находится на 9-и месте с 54 очками.