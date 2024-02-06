Форвард «Сибири» Бек: мы отчаянно бьёмся за плей-офф, в команде отличный микроклимат

Нападающий «Сибири» Тейлор Бек после победы над «Ак Барсом» (4:1) рассказал о борьбе новосибирского клуба за путёвку в плей-офф — 2024.

«Мы отчаянно бьёмся на место в плей-офф, цепляемся за каждое очко, каждый отрезок игры. Поэтому здорово, что удалось одержать две победы подряд, это добавляет эмоций, впереди матч в Ярославле [с „Локомотивом“], надо и там побеждать. Пока фокус на ближайший матч. Понятно, что Нижнекамск — это прямой конкурент, сыграем там, а потом дома. Конечно, ключевые встречи для нас. Атмосфера? Все заряжены, отличный микроклимат, последние матчи добавили уверенности», — сказал Бек в интервью Metaratings.ru.

«Сибирь», набрав 57 очков в 60 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от нижнекамского «Нефтехимика» (61), идущего восьмым, на четыре балла. «Ак Барс» (72) сохраняет за собой пятую позицию.