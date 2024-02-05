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«Сибирь» сенсационно обыграла на выезде «Ак Барс», прервав победную серию казанцев

«Сибирь» сенсационно обыграла на выезде «Ак Барс», прервав победную серию казанцев
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1, которая стала для них второй кряду. Казанцы же прервали свою удачную серию из трёх игр.

Счёт в матче был открыт американским защитником «Ак Барса» Митчеллом Миллером, которому помог курьёзный рикошет от защитника «Сибири» в конце первого периода. За 21 секунду до конца первой двадцатиминутки хоккеисты гостей восстановили паритет – Энди Андреофф реализовал численное преимущество. За 25 секунд до конца второго периода «Сибирь» вышла вперёд усилиями Георгия Белоусова, также отличившегося в большинстве. В середине третьего периода гости упрочили преимущество благодаря голу Алексея Яковлева, а в конце встречи Артём Михеев установил окончательный счёт матча – 4:1, поразив пустые ворота за три минуты до сирены.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Сибирь», набрав 57 очков в 60 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от нижнекамского «Нефтехимика» (61), идущего восьмым, на четыре балла. «Ак Барс» (72) – сохраняет за собой пятую позицию.

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05 февраля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Миллер (Лукоянов, Мифтахов) – 15:22 (5x5)     1:1 Андреофф (Бек, Белоусов) – 19:39 (5x4)     1:2 Белоусов (Бутузов) – 39:35 (5x4)     1:3 Яковлев (Гоголев, Бутузов) – 51:31 (5x5)     1:4 Михеев (Аланов) – 56:52 (en)    
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