«Сибирь» сенсационно обыграла на выезде «Ак Барс», прервав победную серию казанцев

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1, которая стала для них второй кряду. Казанцы же прервали свою удачную серию из трёх игр.

Счёт в матче был открыт американским защитником «Ак Барса» Митчеллом Миллером, которому помог курьёзный рикошет от защитника «Сибири» в конце первого периода. За 21 секунду до конца первой двадцатиминутки хоккеисты гостей восстановили паритет – Энди Андреофф реализовал численное преимущество. За 25 секунд до конца второго периода «Сибирь» вышла вперёд усилиями Георгия Белоусова, также отличившегося в большинстве. В середине третьего периода гости упрочили преимущество благодаря голу Алексея Яковлева, а в конце встречи Артём Михеев установил окончательный счёт матча – 4:1, поразив пустые ворота за три минуты до сирены.

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«Сибирь», набрав 57 очков в 60 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от нижнекамского «Нефтехимика» (61), идущего восьмым, на четыре балла. «Ак Барс» (72) – сохраняет за собой пятую позицию.

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