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«Авангард» забросил девять шайб в ворота СКА и одержал победу, Буше отметился хет-триком

«Авангард» забросил девять шайб в ворота СКА и одержал победу, Буше отметился хет-триком
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА. Матч закончился победой омичей в результативном матче со счётом 9:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
9 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Грицюк (Никишин, Хайруллин) – 02:13 (5x4)     1:1 Игумнов (Телегин, Николишин) – 10:31 (5x5)     2:1 Мартынов (Шарипзянов, Пьянов) – 17:41 (5x5)     3:1 Юрчо – 20:59 (5x5)     3:2 Хайруллин (Глотов, Никишин) – 36:52 (5x5)     3:3 Глотов (Хайруллин) – 38:56 (4x4)     4:3 Буше (Ткачёв, Чмыхов) – 43:44 (5x5)     5:3 Буше (Шарипзянов, Пьянов) – 50:11 (5x4)     6:3 Игумнов (Чмыхов, Ткачёв) – 51:14 (5x5)     7:3 Николишин – 53:09 (en)     7:4 Дедунов (Грицюк, Рендулич) – 54:45 (6x5)     7:5 Фальковский – 57:10 (5x5)     8:5 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 59:11 (5x4)     9:5 Верба – 59:47 (en)    

Хет-триком в матче отметился лучший снайпер КХЛ Рид Буше. Теперь на счету американского форварда «Авангарда» 42 заброшенных шайбы в нынешнем сезоне. Дубль оформил форвард омичей Иван Игумнов. Три передачи отдал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов. Гол и две результативные передачи записал на свой счёт форвард СКА Марат Хайруллин. Отметим, что СКА дважды менял своих вратарей по ходу матча. Стартовый вратарь Никита Серебряков вновь вышел на площадку после травмы Павла Мойсевича.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

СКА впервые в сезоне пропустил девять шайб. Матч запомнился двумя драками и травмой нападающего СКА Сергея Толчинского.

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