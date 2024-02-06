Ротенберг: Кравец такие же указания давал и в СКА, и в Сочи. Это неправильно, нужно играть

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения в матче с «Авангардом» (5:9) заявил, что главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец дал указание Никите Холодилину травмировать одного из лидеров петербургского клуба Сергея Толчинского силовым приёмом у борта.

«Михаила Кравца хорошо знаем, он такие указания давал и в СКА, и в Сочи. Но это неправильно, нужно играть в хоккей, грязь нам не нужна. Зачем своих игроков заставлять бить в голову, идти на грязные приёмы? Нужно играть в хоккей, забивать голы. Сегодня было много голов, думаю, болельщикам игра понравилась. Этот экзамен мы не сдали», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

После длительного просмотра арбитры матча не увидели нарушения, а Толчинский покинул площадку с помощью партнёров.