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Ротенберг: Кравец такие же указания давал и в СКА, и в Сочи. Это неправильно, нужно играть

Ротенберг: Кравец такие же указания давал и в СКА, и в Сочи. Это неправильно, нужно играть
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения в матче с «Авангардом» (5:9) заявил, что главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец дал указание Никите Холодилину травмировать одного из лидеров петербургского клуба Сергея Толчинского силовым приёмом у борта.

«Михаила Кравца хорошо знаем, он такие указания давал и в СКА, и в Сочи. Но это неправильно, нужно играть в хоккей, грязь нам не нужна. Зачем своих игроков заставлять бить в голову, идти на грязные приёмы? Нужно играть в хоккей, забивать голы. Сегодня было много голов, думаю, болельщикам игра понравилась. Этот экзамен мы не сдали», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

После длительного просмотра арбитры матча не увидели нарушения, а Толчинский покинул площадку с помощью партнёров.

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