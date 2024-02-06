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Гальченюк вступился за Толчинского и проиграл драку молодому форварду «Авангарда»

Гальченюк вступился за Толчинского и проиграл драку молодому форварду «Авангарда»
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА. Закончился второй период — счёт 3:2 в пользу омичей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
3-й период
4 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Грицюк (Никишин, Хайруллин) – 02:13 (5x4)     1:1 Игумнов (Телегин, Николишин) – 10:31 (5x5)     2:1 Мартынов (Шарипзянов, Пьянов) – 17:41 (5x5)     3:1 Юрчо – 20:59 (5x5)     3:2 Хайруллин (Глотов, Никишин) – 36:52 (5x5)     3:3 Глотов (Хайруллин) – 38:56 (4x4)     4:3 Буше – 43:44 (5x5)    

В концовке второго периода состоялась драка нападающего СКА Алекса Гальченюка с форвардом «Авангарда» Никитой Холодилиным. 21-летний нападающий омского клуба провёл силовой приём у борта на форварде СКА Сергее Толчинском, который не понравился Гальченюку. В непродолжительной драке молодой форвард «Авангарда» нанёс чувствительный удар, после которого Гальченюк потерял равновесие и рухнул на лёд. Толчинского увели под руки в раздевалку. Арбитры долго просматривали момент на предмет большого штрафа, но в итоге решили не наказывать Холодилина за силовой приём. Оба хоккеиста получили по малому штрафу за грубость.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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