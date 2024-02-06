Гальченюк вступился за Толчинского и проиграл драку молодому форварду «Авангарда»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА. Закончился второй период — счёт 3:2 в пользу омичей.

В концовке второго периода состоялась драка нападающего СКА Алекса Гальченюка с форвардом «Авангарда» Никитой Холодилиным. 21-летний нападающий омского клуба провёл силовой приём у борта на форварде СКА Сергее Толчинском, который не понравился Гальченюку. В непродолжительной драке молодой форвард «Авангарда» нанёс чувствительный удар, после которого Гальченюк потерял равновесие и рухнул на лёд. Толчинского увели под руки в раздевалку. Арбитры долго просматривали момент на предмет большого штрафа, но в итоге решили не наказывать Холодилина за силовой приём. Оба хоккеиста получили по малому штрафу за грубость.

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