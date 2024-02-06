Кравец: не знаю, откуда у Ротенберга эти выдумки. Никогда не терпел подлость

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил слова главного тренера СКА Романа Ротенберга, заявившего, что наставник омичей специально дал своим хоккеистам команду «убивать» лидеров петербургского клуба. В одном из эпизодов матча после силового приёма Никиты Холодилина травму получил форвард СКА Сергей Толчинский.

«Слова Ротенберга? К сожалению, мне не очень приятно это обсуждать. На протяжении всей карьеры для меня заказывать драку — в моей голове этого никогда не было. Я никогда не терпел подлость, не делал подлостей. Не знаю, откуда у Романа Борисовича эти выдумки. Думаю, многие игроки в Петербурге, в СКА могут сказать правду. А это чистая неправда. Это оскорбительно и неправильно. Тем более что я тоже главный тренер. Нужно уважать своего соперника, несмотря на то, что ты ему проиграл. Если он решил, то это лично его мнение. Надеюсь, что все, кто болеет за “Авангард”, будут на нашей стороне», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.