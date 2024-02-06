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Кравец — о силовом на Толчинском: если бы кто-то кого-то убил, было бы удаление

Кравец — о силовом на Толчинском: если бы кто-то кого-то убил, было бы удаление
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал действия хоккеиста омского клуба Никиты Холодилина, травмировавшего одного из лидеров СКА Сергея Толчинского силовым приёмом у борта. После длительного просмотра повторов арбитры матча не увидели нарушения, а Толчинский покинул площадку с помощью партнёров.

«Ситуация игровая. Если бы кто-то кого-то убил, было бы удаление. Нормальный силовой приём. Всё было корректно и по игре. Всех своих подопечных я учил быть честными, играть душой и сердцем. Если надо драться — деритесь, но подлости и гадости чтобы никогда не было. За это я сам теряю уважение к игроку», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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