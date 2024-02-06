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Ротенберг: Толчинского хотели убить, не первый раз так происходит. Так же хотели Лукоянова

Ротенберг: Толчинского хотели убить, не первый раз так происходит. Так же хотели Лукоянова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг сразу после поражения в матче с «Авангардом» (5:9) дал интервью, в котором был возмущён действиями хоккеиста «Авангарда» Никиты Холодилина, травмировавшего одного из лидеров петербургского клуба Сергея Толчинского силовым приёмом у борта. После длительного просмотра арбитры матча не увидели нарушения, а Толчинский покинул площадку с помощью партнёров.

«Момент, когда Серёжу Толчинского хотели убить, надо разобрать, не первый раз так происходит. Видел, хотели так же Лукоянова прибить. Надо разобраться, зачем так происходит. Игроки-то нам нужны. Если у нас не будут играть эти ребята, то кем играть? Всё разберут профессионалы, мы в них верим. Всем спасибо. Понимания о его состоянии нет. Нужен анализ. Нет новостей. Надеемся, что все поедут с нами. Он парень крепкий, держит удар. Грязь в хоккее нам не нужна, потеряем и спонсоров, и болельщиков», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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