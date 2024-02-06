СКА получил 9 в Омске! Серебряков пропустил с центра поля, а Гальченюка послали в нокдаун

Главный матч дня в КХЛ не разочаровал даже самых привередливых болельщиков – в Омске соперники выдали настоящую супербитву двух грандов лиги. А как ещё могло быть, когда СКА и «Авангард» просто неспособны играть между собой скучные матчи? Тем более когда плей-офф не за горами и команды выходят на пик формы. Тем более когда и те, и другие борются за Кубок континента – армейцы выиграли пять матчей подряд и удерживают лидерство на Западе, «Авангард» наступает на пятки «Магнитке» на Востоке, при этом имея два матча в запасе.

Тем более когда в составе обеих команд полно игроков, которые ещё недавно играли в составе соперников. Арсений Грицюк, который со скандалом покинул Омск в межсезонье, впервые забил «Авангарду» ещё в ноябрьском матче в Санкт-Петербурге (который закончился победой команды Михаила Кравца), и сегодня не стал откладывать дело в долгий ящик. СКА, как и в предыдущей игре, вновь воспользовался первым же большинством, и Арсений великолепно бросил из своего «офиса» в правом круге вбрасывания. Отметим и передачу Александра Никишина, он стал первым защитником в нынешнем сезоне, покорившим планку в 50 очков.

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Завязка игры была интригующей, но дальше события принялись развиваться ещё более стремительно. Во-первых, через минуту едва не забил Дамир Шарипзянов, который в Петербурге выдал хет-трик. Капитан омичей вскинул руки, празднуя, но повтор показал, что шайба попала в перекладину, а следом Никита Холодилин промахнулся по пустым воротам.

Дальше – больше. Иван Зинченко, в ноябре устроивший яркую драку с Марком Вербой, сегодня схлестнулся с Ридом Буше. Американцу не понравился его хит на Райане Спунере, он встал на защиту партнёра. Зинченко быстро уложил его на лёд, но куда важнее, что действия Буше серьёзно завели хозяев. Для начала они выстояли в меньшинстве, а вскоре уже и праздновали заброшенную шайбу. Иван Телегин выдал умопомрачительный пас из-за ворот на Ивана Игумнова, чей бросок застал Никиту Серебрякова врасплох.

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Под занавес периода Игорь Мартынов вывел «Авангард» вперёд — на скорости объехал Ивана Земчёнка и, переложив на неудобную, заставил Серебрякова капитулировать второй раз.

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Событий первого периода могло бы хватить на иной матч, но во втором игра стала ещё более огненной (хотя, казалось бы, куда ещё больше?). На первой же минуте Томаш Юрчо сделал счёт 3:1 и отправил Серебрякова на скамейку запасных. На основного вратаря СКА в последнее время выпала огромная нагрузка – девять матчей подряд в старте, и главный тренер Роман Ротенберг решил дать ему отдохнуть, а заодно и встряхнуть команду.

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Забегая вперёд, этот ход полностью оправдался. Павел Мойсевич здорово вошёл в игру и несколько раз героически спасал свою команду, оставляя ей шанс на камбэк. Который случился под занавес периода – Марат Хайруллин сократил отставание, продлив свою результативную серию до шести матчей, а затем последовали события, которые по-настоящему разозлили СКА. Холодилин впечатал в борт Сергея Толчинского – тот не смог даже самостоятельно подняться со льда, и его под руки увели в раздевалку.

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За нападающего вступился Алекс Гальченюк, и, хотя он проиграл в драке, пропустив пару крайне чувствительных ударов, СКА завёлся не на шутку. Тем более что момент с травмой Толчинского судьи после долгого просмотра сочли в рамках правил. Игра продолжилась в равных, но в неполных составах, и через 30 секунд Василий Глотов сравнял счёт.

В этом матче не хватало только юбилейной шайбы Буше, это соперники оставили на третий период. Ведущее звено «Авангарда», молчавшее весь матч, выстрелило в самый нужный момент. А Буше стал третьим игроком в истории лиги после Сергея Мозякина и Дмитрия Яшкина, которому удалось забросить 40 шайб за один регулярный сезон.

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На этом Буше не остановился и вскоре оформил дубль, Мойсевич в попытке справиться с его броском на перемещении получил травму, и заканчивать игру вышел Серебряков. Он, к концу матча уже успев порядком остыть, пропустил курьёзнейшую шайбу от Игумнова с центра площадки.

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«Авангард» стал первой командой в этом сезоне, которая смогла забить СКА шесть за матч! Но и это ещё не всё – получив большинство за семь минут до конца, армейцы сняли вратаря и пропустили седьмую. Отметим, что СКА отказывался сдаваться, забил ещё дважды, и игра держала в напряжении до самого конца. Омск сегодня точно будет гулять – обыграли принципиального соперника, а вишенкой на торте стал хет-трик Буше. Такими темпами он может и на рекорд Мозякина (48 голов) замахнуться, впереди у «Авангарда» ещё девять матчей в регулярке. Кроме того, Буше набрал 73 очка в этом сезоне и побил рекорд Яна Марека (сезон-2008/2009, 72 очка) по результативности за один регулярный чемпионат для иностранных хоккеистов.

Даже это ещё не было точкой. Её поставил только Марк Верба, поразивший пустые ворота на последней минуте. СКА забил пять, пропустил девять (когда такое вообще было?). Что тут скажешь — грандиозная игра, в которой было всё, что пожелаешь, и даже чуточку больше. Побольше бы таких матчей!