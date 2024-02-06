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Буше – о драке с Зинченко: он сыграл грязновато. Хотелось бы, чтобы он тоже сбросил краги

Буше – о драке с Зинченко: он сыграл грязновато. Хотелось бы, чтобы он тоже сбросил краги
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше оценил победу в матче со СКА (9:5), а так же прокомментировал свою драку с форвардом петербургского клуба Иваном Зинченко, который провёл спорнйы силовой приём против хоккеиста омского клуба Райана Спунера.

«На сегодняшний матч не нужно было искать дополнительную мотивацию, мы играли с лидером Запада, да ещё и у себя дома. Мы были в полной боевой готовности. Драка с Зинченко? Я увидел, что немного грязно сыграли против Спунера, даже задумываться было не о чем. Конечно, хотелось бы, чтобы оппонент тоже сбросил перчатки, но всё вышло как вышло. Естественно, ни на секунду не задумывался, что надо было сделать именно так», – сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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