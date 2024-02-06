«Сложно не быть в курсе». Буше высказался о приближении к голевому рекорду Мозякина в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Рид Буше подвёл итоги матча со СКА (9:5) и высказался о приближении к рекорду Сергея Мозякина по голам за регулярный чемпионат КХЛ, который забил 48 голов в сезоне-2016/2017. На счету американского форварда 42 гола в текущем сезоне.

«Думаю, что сегодня вся команда здорово действовали. Да, упустили преимущество по ходу игры, но не остановились, шли вперед и вырвали важную победу. Конечно, в третьем периоде нам помогли две шайбы в пустые ворота. СКА хотел отыграться, боролся до конца, они долго играли с пустыми воротами, и хорошо, что мы воспользовались этими моментами.

Сложно не быть в курсе о том, что я приближаюсь к рекорду Мозякина по голам в регулярном чемпионате. Но это не является моим приоритетом, у нас ещё девять матчей регулярки до плей-офф, и самое главное – выступить в них хорошо», – сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.