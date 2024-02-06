«Я просто опешил, бывают же такие истории». Верба – о первом голе за «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Марк Верба прокомментировал свой гол в пустые ворота в концовке матча со СКА (9:5). Силовой форвард провёл за матч всего две смены, в одной из которых сумел отличиться. Эта шайба стала дебютной для Вербы в составе «Авангарда».

«Я сам не понял, что это я забросил, если честно. У меня была одна смена в первом периоде, когда Буше удалился, а потом, как я понимаю, счёт позволял, и тренерский штаб доверил мне сыграть в концовке. И вот так вот судьба сложилась, повезло, получилось забить первый гол в сезоне. Я в какой-то момент просто опешил, для меня шайба несколько минут летела до ворот. Бывают же вот такие истории», – сказал Верба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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За 15 матчей текущего сезона Верба забросил одну шайбу.