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«Я просто опешил, бывают же такие истории». Верба – о первом голе за «Авангард»

«Я просто опешил, бывают же такие истории». Верба – о первом голе за «Авангард»
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Нападающий «Авангарда» Марк Верба прокомментировал свой гол в пустые ворота в концовке матча со СКА (9:5). Силовой форвард провёл за матч всего две смены, в одной из которых сумел отличиться. Эта шайба стала дебютной для Вербы в составе «Авангарда».

«Я сам не понял, что это я забросил, если честно. У меня была одна смена в первом периоде, когда Буше удалился, а потом, как я понимаю, счёт позволял, и тренерский штаб доверил мне сыграть в концовке. И вот так вот судьба сложилась, повезло, получилось забить первый гол в сезоне. Я в какой-то момент просто опешил, для меня шайба несколько минут летела до ворот. Бывают же вот такие истории», – сказал Верба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

За 15 матчей текущего сезона Верба забросил одну шайбу.

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