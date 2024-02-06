Вячеслав Быков рассказал, как сделать так, чтобы популярность хоккея не падала

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, что для популяризации хоккея необходимо больше работать над системой привлечения зрителя и создания уюта и комфорта для болельщиков, приходящих на стадионы или наблюдающих матчи по телевизору.

«Хоккей как зимний вид спорта имеет не так много конкурентов в России и, на мой взгляд, нашёл то место в конкурентной среде, которое позволяет иметь своего верного болельщика. Но, безусловно, не стоит обольщаться. Нужно активно и изобретательно подходить к работе с болельщиками и заботе о них. Надо продолжать совершенствовать систему привлечения зрителей. Важен не только сам спортивный спектакль, но и те условия, тот уют, та информация, которую болельщик хотел бы иметь, оплачивая свой билет или находясь перед телевизором и выбирая, что ему смотреть», — цитирует Быкова Legalbet.

В прошедшем сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги средняя посещаемость матчей составила 5094 человека. При этом средний процент заполняемости арен составил 58,1%. В нынешнем сезоне эти показатели должны увеличиться за счёт введения в эксплуатацию новых вместительных арен в Новосибирске и Санкт-Петербурге.