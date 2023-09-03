«РПЛ — мусор и унылый футбол». Волна критики заставит показывать больше хоккея на ТВ?

Не успел начаться регулярный чемпионат КХЛ, как вокруг показа хоккейных матчей сразу всколыхнулась волна критики. Известные тренеры и эксперты недовольны тем, что на федеральных телеканалах показывают слишком много футбола (и зачастую не самого топового), при этом обделяя вниманием хоккей.

«Хочу всех поздравить с началом регулярного чемпионата КХЛ. Хочется, чтобы бесплатные федеральные каналы побольше показывали топ-матчей хоккея, да и в целом больше хоккейных игр. Дело в том, что это единственный вид спорта в нашей стране, который может конкурировать с ведущими западными спортивными лигами. Тем более что хоккей в России поддерживают на самом высоком уровне, в него играет и его любит президент России. А показывать в начале сезона вместо топ-матчей КХЛ унылый и менее интересный футбол совершенно нецелесообразно», – заявил известный тренер Андрей Назаров.

Уж кому, как не Назарову, знать, что такое медийность и популярность. Поэтому не вызвал удивления тот факт, что Андрей Викторович решил поддержать хоккей и справедливо заметил, что именно этот вид спорта в России может конкурировать с ведущими западными спортивными лигами.

В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал руководство телеканала «Матч ТВ» за отказ транслировать вчерашнюю игру регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и СКА. На телеканале на 2 сентября в это время был запланирован показ матча РПЛ между «Факелом» и «Крыльями Советов».

«Уже не первый раз такое на «Матч ТВ». Не знаю, что там творится. Чистое безобразие, новый сезон КХЛ, сразу такой серьёзный матч. Наверное, «Факел» и «Крылья» будет смотреть весь мир. Как можно игнорировать матч между СКА и «Динамо»?! Я не понимаю, что там за руководство. Из спортивного канала сделали политическое шоу, чтобы идти в трендах. Бред какой-то», — цитирует известного эксперта Legalbet.

Матч «Динамо» — СКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Действительно, неужели матч середняков футбольной Российской Премьер-Лиги интереснее и собирает больше рейтингов, нежели битва «Динамо» со СКА со звёздами уровня Гусева, Гальченюка и Толчинского в составах? Очень сомнительно. В результате трансляцию главного хоккейного матча дня многим болельщикам пришлось разыскивать на других ресурсах.

Не полез за словом в карман и четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который в пух и прах раскритиковал отечественный футбол и заявил, что Российскую Премьер-Лигу нужно закрыть и вложить больше финансов в развитие хоккея в России.

«Постоянно задают вопросы по нашему футболу. Какая это Премьер-Лига? Это мусор, где слово «премьер» надо убрать. У нас что, игроки уровня Пеле, Марадоны, Месси? Надо прекратить тратить деньги на этот бесполезный проект и лучше отдать их хоккеистам, чтобы вернуть наших лучших игроков из-за океана», – цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Жёсткая позиция, с которой можно соглашаться, а можно и нет. Но, думается, что после всех этих выступлений отечественные телевизионщики более тщательно проанализируют потребности российского зрителя и сделают определённые выводы.