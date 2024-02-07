Андрей Кузьменко забил за «Калгари» в первом же матче после обмена из «Ванкувера»

В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Калгари Флэймз». На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

Российский нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко в первом же матче забросил первую шайбу в составе новой команды. Россиянин отличился на пятой минуте с передач Джонатана Юбердо и Назема Кадри.

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Напомним, по условиям обмена в стан «Ванкувера» перешёл шведский нападающий Элиас Линдхольм. В обратном направлении вместе с Кузьменко проследовали защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо. Также «Кэнакс» отдали «Калгари» пик первого раунда драфта-2024 и условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.