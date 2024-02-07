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Андрей Кузьменко забил за «Калгари» в первом же матче после обмена из «Ванкувера»

Андрей Кузьменко забил за «Калгари» в первом же матче после обмена из «Ванкувера»
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В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Калгари Флэймз». На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

Российский нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко в первом же матче забросил первую шайбу в составе новой команды. Россиянин отличился на пятой минуте с передач Джонатана Юбердо и Назема Кадри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Напомним, по условиям обмена в стан «Ванкувера» перешёл шведский нападающий Элиас Линдхольм. В обратном направлении вместе с Кузьменко проследовали защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо. Также «Кэнакс» отдали «Калгари» пик первого раунда драфта-2024 и условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2-й период
0 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кузьменко (Юбердо, Кадри) – 04:20 (pp)     0:2 Зари (Кадри) – 13:01    
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