Гол Кузьменко помог «Калгари» обыграть на выезде лидера Востока «Бостон»

В ночь с 6 на 7 февраля мск на арене «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. «Калгари Флэймз» переиграли на выезде «Бостон Брюинз» со счётом 4:1.

На пятой минуте игры счёт открыл российский нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко, реализовавший большинство. На 14-й минуте гости удвоили своё преимущество. Второй период прошёл без заброшенных шайб, а на 45-й минуте «Бостон» разыграл большинство и сократил отставание до минимума. Однако две минуты спустя хоккеисты «Флэймз» восстановили разрыв, а на 50-й минуте установили счёт 4:1 в свою пользу.

Лидирующий в турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» потерпел второе поражение в четырёх последних матчах.

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