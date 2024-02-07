Гол Кузьменко помог «Калгари» обыграть на выезде лидера Востока «Бостон»

В ночь с 6 на 7 февраля мск на арене «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. «Калгари Флэймз» переиграли на выезде «Бостон Брюинз» со счётом 4:1.
На пятой минуте игры счёт открыл российский нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко, реализовавший большинство. На 14-й минуте гости удвоили своё преимущество. Второй период прошёл без заброшенных шайб, а на 45-й минуте «Бостон» разыграл большинство и сократил отставание до минимума. Однако две минуты спустя хоккеисты «Флэймз» восстановили разрыв, а на 50-й минуте установили счёт 4:1 в свою пользу.
Лидирующий в турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» потерпел второе поражение в четырёх последних матчах.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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