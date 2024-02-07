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Гол Кузьменко помог «Калгари» обыграть на выезде лидера Востока «Бостон»

Гол Кузьменко помог «Калгари» обыграть на выезде лидера Востока «Бостон»
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В ночь с 6 на 7 февраля мск на арене «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. «Калгари Флэймз» переиграли на выезде «Бостон Брюинз» со счётом 4:1.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

На пятой минуте игры счёт открыл российский нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко, реализовавший большинство. На 14-й минуте гости удвоили своё преимущество. Второй период прошёл без заброшенных шайб, а на 45-й минуте «Бостон» разыграл большинство и сократил отставание до минимума. Однако две минуты спустя хоккеисты «Флэймз» восстановили разрыв, а на 50-й минуте установили счёт 4:1 в свою пользу.

Лидирующий в турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» потерпел второе поражение в четырёх последних матчах.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кузьменко (Юбердо, Кадри) – 04:20 (pp)     0:2 Зари (Кадри) – 13:01     1:2 Заха (Пастрняк, Койл) – 44:14 (pp)     1:3 Юбердо (Кадри) – 46:23     1:4 Ханифин (Юбердо, Маркстрём) – 49:44 (pp)    
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