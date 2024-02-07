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Овечкин назвал причины поражения «Вашингтона» от «Монреаля»

Овечкин назвал причины поражения «Вашингтона» от «Монреаля»
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Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о причинах поражения в игре с «Монреаль Канадиенс» (2:5).

«Мы совершили ошибки, которые стоили нам первого периода. Может быть, недельная пауза повлияла, но вы видели, как мы сыграли во втором периоде. У нас было множество шансов. Если мы будет играть так, как во втором периоде, нас ждёт успех», — цитирует Овечкина пресс-служба столичного клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 45 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 32 (10+22) результативными действиями. Его отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 62 шайбы.

Ранее Александр Овечкин высказался об игре «столичных» во втором периоде матча с «Монреалем».

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