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Бывший форвард СКА: не увидел «криминала» в травме Толчинского

Бывший форвард СКА: не увидел «криминала» в травме Толчинского
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Бывший форвард СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Василий Каменев не видит нарушения правил в эпизоде с травмой нападающего армейского клуба Сергея Толчинского в игре с «Авангардом» (5:9).

«Игровой момент. Какого-то „криминала“ я не увидел. На самом деле люди расслабляются, когда оказываются у борта. Раньше нельзя было толкать игрока на борт, если между ними есть расстояние в метр. Тут такого зазора не было. Поэтому, наверное, судьи не зафиксировали нарушения правил. Просто игрок должен „собираться“. Это хоккей — тут всякое бывает. Риски входят в стоимость контракта», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Толчинский сыграл 60 встреч, в которых набрал 46 (14+32) очков.

Напомним, хоккеист омского клуба Никита Холодилин травмировал Сергея Толчинского силовым приёмом у борта. После длительного просмотра повторов арбитры матча не увидели нарушения, а Толчинский покинул площадку с помощью партнёров.

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