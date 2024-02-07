Пашков — о словах Ротенберга: тут больше эмоций и отсутствие большого тренерского опыта

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга в адрес наставника «Авангарда» Михаила Кравца.

«Считаю, что в словах Ротенберга больше эмоций и отсутствия большого тренерского опыта. Всё-таки он работает недавно и такие ситуации оценивает не всегда правильно.

Я думаю, что у него маловато опыта для быстрого схватывания вот таких моментов. Он может ошибаться, но ничего, опыт дело наживное. Что касается его слов в адрес Кравеца, то это обвинение, а обвинения рассматриваются в другом месте. Полагаю, что можно сказать так», — цитирует Пашкова «РИА Новости Спорт».

Ранее Ротенберг заявил, что Михаил Кравец дал Никите Холодилину указание травмировать одного из лидеров петербургского клуба Сергея Толчинского силовым приёмом у борта. После длительного просмотра арбитры матча не увидели нарушения, а Толчинский покинул площадку с помощью партнёров.