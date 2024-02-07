Плющев оценил слова Ротенберга в адрес тренера «Авангарда» Кравца

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил слова главного тренера СКА Романа Ротенберга в адрес наставника «Авангарда» Михаила Кравца о том, что игроки омского клуба специально травмировали игрока армейского клуба Сергея Толчинского.

«Не думаю, что у Кравца и тренерского штаба «Авангарда» возникали такие мысли и такие установки. Все из одного котелка едят. Все понимают, что такая ситуация может произойти с их игроком. Тем более Толчинский играл за «Авангард» и приложил руку к завоеванию Кубка Гагарина… Сомневаюсь, что до такого маразма может доходить», — цитирует Плющева «Спорт День за Днём».

Напомним, хоккеист омского клуба Никита Холодилин травмировал Сергея Толчинского силовым приёмом у борта. После длительного просмотра повторов арбитры матча не увидели нарушения, а Толчинский покинул площадку с помощью партнёров. В нынешнем сезоне Толчинский сыграл 60 встреч, в которых набрал 46 (14+32) очков.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что Михаил Кравец специально дал указание Холодилину травмировать Толчинского.