«Спортсмены тоже люди». Быков — о попадании Кузнецова и Ничушкина в Программу помощи НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил попадание российских нападающих Евгения Кузнецова и Валерия Ничушкина в Программу помощи игрокам НХЛ, которая помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

«Почему у российских топ-хоккеистов такие проблемы с дисциплиной и всякими вредными веществами? Считаю, спортсмены тоже люди. Просто занимаются другой профессией, она более медийная и вся жизнь проходит на глазах у многих миллионов болельщиков. А так, это те же самые люди, которым подвластны какие-то слабости.

Бросает ли это тень на наш хоккей? Ни в коей мере. Вы что думаете, что у них [американцев и канадцев] нет таких людей, которые страдают какой-то зависимостью или какими-то проблемами? Так происходит во всём мире. Просто сейчас, живя в этой ситуации, в этом мире, всё, что касается российских людей и России, вызывает сразу интерес, и все начинают использовать это в своих целях, а цели у всех разные», — цитирует Быкова Sport24.

В нынешнем сезоне Кузнецов забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач в 43 матчах с отрицательным показателем полезности «-11». Контракт россиянина с «Кэпиталз» истекает в 2025 году.