«Наши мысли с Кузей, мы переживаем». В «Вашингтоне» и США заговорили о ситуации Кузнецова

Евгений Кузнецов попал в Программу помощи игрокам НХЛ. Это произошло спустя почти три недели после того, как участие в ней же решил принять Валерий Ничушкин.

Эта тревожная тема не могла остаться незамеченной. Если в «Колорадо» особо не комментировали произошедшее с Вэлом, то в «Вашингтоне» ответили на вопросы — причём не только главный тренер.

Высказались и североамериканские журналисты.

Что же говорят в «Вашингтоне» и в СМИ?

«Мы здесь ради него, ради его семьи»

Главный тренер «столичных» Спенсер Карбери сообщил, что собрал команду, чтобы обсудить ситуацию, и что одним из самых важных выводов была необходимость оказания заботы и поддержки Кузнецову.

«Нам дали не так уж и много дополнительной информации, кроме того факта, что он участвует в программе. Я мало чем могу поделиться, кроме простых слов: «Вот что происходит с вашим товарищем по команде, вашим братом, членом нашей семьи». Поэтому многие люди беспокоятся за него и его семью, и именно в эту тему ушло много разговоров и мыслей».

Выступил и ветеран «Вашингтона» Ти Джей Оши, бок о бок с которым Женя завоевал Кубок Стэнли в 2018 году: «Каждый раз, когда мы теряем одного из ключевых хоккеистов команды, особенно в эти дни, когда дело касается одного из игроков, который был здесь, когда мы выиграли Кубок, — это большая дыра, которую нужно заполнить. Нет ни одного человека, который мог бы заскочить в состав и сделать то, что делает Кузи. Вы просто не можете этого сделать, так что всё будет зависеть от всей команды… в первую очередь мы думаем о Кузи и надеемся, что у него всё хорошо и он поправится».

Евгений Кузнецов Фото: AP/TASS

Присутствовавшие в раздевалке более молодые игроки, в том числе Алексей Протас, которому Кузнецов помог с изучением английского языка, преодолением языкового барьера и адаптацией к жизни в Северной Америке, также отметили, насколько это тяжёлые новости для команды.

«Я скажу, что всем, кто играл с ним, тяжело. Он отличный одноклубник, отличный парень. Он был одним из тех парней, которые помогали мне больше всего — и больше всего мне помогли. Конечно, это тяжело. Мы желаем ему поскорее восстановиться и вернуться», — сказал Протас.

Теперь «Кэпиталз» сосредоточены на том, чтобы вернуть ему долг и объединиться, чтобы заполнить пустоту, сплотившись вокруг своего товарища по команде.

«Трудно видеть, как игрок, товарищ по команде и друг проходит через это. Мы хотим немного исправить ситуацию», — сказал один из лидеров клуба Том Уилсон.

Ветераны и игроки основы планируют подавать пример более молодым хоккеистам и вносить свой вклад, насколько это возможно.

«Всё будет зависеть от команды. Нашим центральным нападающим в целом будет важно помочь с вбрасываниями, помочь с игрой в меньшинстве, минутами в большинстве, помочь нам в центре. Всем остальным нужно будет облегчить задачу наших центрфорвардов, потому что мы знаем, что теперь их нагрузка будет немного больше, чем обычно», — продолжил Уилсон.

Но, помимо хоккея, одноклубники Кузнецова сосредоточены на том, чтобы он получал необходимую помощь. Они хотят быть плечом, на которое можно опереться.

«Мы хотим просто дать ему знать, что мы здесь ради него, ради его семьи. Он переживает трудные времена. Поддержать его семью, его детей и его как друга и товарища по команде — это всё, что мы можем сделать. Просто дать ему знать, что мы здесь ради него, сделаем всё, что потребуется», — заключил Уилсон.

«Для нас как организации, персонала и игроков важно просто оказать поддержку ему и его семье, пока он получает необходимую ему помощь», — добавил Карбери.

«Благополучие Кузнецова важнее хоккея»

Журналисты разных изданий высказались от своего лица в своих социальных сетях.

Сэмми Сильбер из The Hockey News: «Несправедливо спекулировать. Важнее хоккея и всего остального — благополучие Кузнецова. Желаю ему только лучшего. Кузнецов всегда был добр ко мне, и за эти годы мы немало посмеялись. Надеюсь, что он на правильном пути».

Грант Паульсен из NBC Sports Washington: «Грустно слышать, что Евгений Кузнецов столкнулся с личными проблемами. Надеюсь, он получит необходимую помощь и скоро вернётся к нормальной жизни и занятиям хоккеем».

Евгений Кузнецов Фото: AP/TASS

Сара Сив из EP Rinkside: «Мы должны помнить, что это хорошо, что всё больше и больше игроков НХЛ ищут и получают помощь в области психического здоровья и зависимости. Я никогда не пойму шуток по этому поводу, но предпочитаю сосредоточиться на объективном прогрессе героев, получающих помощь, пока не стало слишком поздно.

Вы задаётесь вопросом, не является ли это побочным продуктом наличия программы, дестигматизации со стороны других спортсменов, и мрачно вопрошаете, имеет ли спорт какое-либо отношение к формированию проблем. Но помощь получают больше известных хоккеистов, чем когда-либо, и это хорошо.

Я имею в виду, что у Кузнецова в прошлом были проблемы, а ситуация с «Флэймз» стала крайне специфичной. Очевидно, это было неправильно, но чаще всего такого не происходит».

Журналист официального сайта НХЛ Том Гуллитти: «Нет никаких сомнений в том, что Евгений Кузнецов в последние два сезона был разочаровывающим игроком «Вашингтона». Но что сейчас важно, так это то, что он получает необходимую помощь в Программе помощи игрокам НХЛ и НХЛПА. Хоккей подождёт. Желаю ему всего наилучшего».

«Мы переживаем за Кузнецова»

В самих североамериканских СМИ также затронули тему Кузнецова.

Журналисты The Hockey News Джонатан Товелл и Джейкоб Столлер вспомнили успехи Кузи в нынешнем сезоне.

«Как это обычно бывает с любым игроком, принимающим участие в программе, никакие дополнительные подробности не разглашаются, если только хоккеист не решит это сделать.

31-летний челябинец не вышел на тренировку в понедельник по личным причинам — об этом ранее сообщила команда. Он всё же сыграл в последнем матче «Кэпиталз» перед перерывом на Матч звёзд 27 января, отдав две результативные передачи за 18:11 игрового времени.

В этом сезоне в 43 матчах Кузнецов забил шесть голов и сделал 11 ассистов, набрав 17 очков в 43 встречах и проводя в среднем на льду 18:47. В прошлом сезоне он записал на свой счёт 55 баллов в 81 матче, в сезоне-2021/2022 — 78 очков в 79 матчах. Ранее в нынешнем чемпионате Евгений пропустил три игры из-за болезни и одну — по решению тренера», — говорится в сообщении.

Журналист Стивен Уайно из AP News вспомнил другой инцидент с отстранением Кузнецова. Он также не забыл и о других хоккеистах, попавших в программу в нынешнем сезоне.

«Кузнецов выбыл из состава команды на неопределённый срок, пока ему будут оказывать помощь. По условиям программы он может вернуться в клуб для тренировок, а затем и матчей после разрешения администратора.

После того как прошлым летом имя Кузнецова стало частью слухов об обмене, 31-летний россиянин проводит очередной разочаровывающий сезон в «Вашингтоне», набрав 17 очков в 43 матчах.

Евгений оказался четвёртым игроком в этом чемпионате, включённым в совместную Программу помощи НХЛ и НХЛПА — после Патрика Лайне из «Коламбуса», а также Самуэля Жирара и Валерия Ничушкина из «Колорадо».

Валерий Ничушкин Фото: AP/TASS

Жирар, рассказавший о тревоге и депрессии, приведших к злоупотреблению алкоголем, отсутствовал около месяца. Он вернулся к тренировкам в ноябре и сыграл свою первую встречу в канун Нового года.

В 2019 году Кузнецов был отстранён НХЛ на три матча регулярного чемпионата за «ненадлежащее поведение» менее чем через месяц после того, как на него был наложен бан на игру за сборную России на четыре года из-за положительного теста на кокаин», — написал Уайно.

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер уже от лица издания напомнила, зачем была создала Программа помощи игрокам и что это вообще такое. Обозревательница, долгие годы освещающая жизнь вокруг «Вашингтона», также высказала пожелания Евгению.

«Что такое Программа помощи игрокам НХЛ/НХЛПА и что она делает?

Программа была создана в 1996 году, когда лига и ассоциация игроков объединились, чтобы предоставить хоккеистам возможность обратиться за помощью. Она помогает игрокам и их семьям решать проблемы психического здоровья, злоупотребления психоактивными веществами и другие проблемы.

Хоккеисты получают доступ к многочисленным ресурсам во время участия в программе, включая горячую линию, консультантов и специалистов в области психического здоровья. Конфиденциальность и приватность являются жизненно важными частями программы, поэтому лига и ассоциация игроков не раскрывают причину участия игроков в ней. Однако спортсмены могут высказаться по этому вопросу, если захотят.

Пока игроки участвуют в программе, они будут продолжать получать зарплату, последствий для потолка зарплат не будет. Однако спортсмены не учитываются при ограничении состава 23 хоккеистами.

Так обстоит дело с Кузнецовым, он больше не находится в нынешнем составе, а Майкл Сгарбосса был вызван, чтобы заменить его.

Что касается того, как долго игроки находятся в программе, — срок отличается от случая к случаю. Нет никаких ограничений по времени или требований, и это часто рассматривается индивидуально в каждой конкретной ситуации. Хоккеистам будет разрешено вернуться в игру только после получения разрешения от консультантов программы.

В конце концов, благополучие хоккеиста важнее игры, и это конечная цель программы. И в «Вашингтоне» надеются, что Кузнецов получит ту помощь, которая ему необходима», — заключила Сильбер.

Евгений Кузнецов Фото: AP/TASS

Журналист Russian Machine Never Breaks Крис Серулло также выразил поддержку Кузе и написал, что переживает за игрока.

«Кузнецов ранее добровольно присоединялся к программе, когда она называлась «Программой по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и поведенческим здоровьем», после положительного результата теста на кокаин на чемпионате мира 2019 года.

Кузнецов будет исключён из активного состава «Кэпиталз» до тех пор, пока не признают, что он готов вернуться в команду. Наши мысли с Кузей и его семьёй в это трудное время. Мы переживаем за него», — написал Серулло.

Мы тоже очень переживаем за Кузнецова. Но всё, что сейчас можем сделать, — это надеяться, что Женя сумеет справиться со своими проблемами и вернётся на лёд тем игроком, которого мы всегда знали. И посылать ему нашу поддержку.