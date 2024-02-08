Михаил Сергачёв впервые за 17 матчей вышел в составе «Тампы»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0.

В составе «Тампы» вышел российский защитник Михаил Сергачёв. До этого он в последний раз выходил в составе команды 20 декабря. Россиянин пропустил 17 матчей из-за травмы, которую получил в первом периоде матча с «Сент-Луис Блюз» (6:1).

В нынешнем сезоне Сергачёв принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив два гола и 17 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского защитника 475 матчей, в которых он забил 48 голов и сделал 209 результативных передач.