Дубль Дадонова не принёс «Далласу» победу в матче с «Торонто». У Самсонова 27 сейвов

В Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Даллас Старз» (5:4).
Шайбами в составе победителей отметились дважды Вильям Нюландер, а также Джон Таварес, Остон Мэттьюс и Митчелл Марнер.
Российский нападающий «звёзд» Евгений Дадонов отметился в этой встрече дублем. Также у «Далласа» шайбы забросили Джейми Бенн и Уайатт Джонстон.
Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил в этом матче 27 бросков.
«Кленовые листья» набрали 60 очков и занимают пятое место в таблице Восточной конференции.
«Даллас» не смог продлить четырёхматчевую победную серию, остался с 68 очками и делит с «Колорадо Эвеланш» второе место на Западе.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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