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Дубль Дадонова не принёс «Далласу» победу в матче с «Торонто». У Самсонова 27 сейвов

Дубль Дадонова не принёс «Далласу» победу в матче с «Торонто». У Самсонова 27 сейвов
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В Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Даллас Старз» (5:4).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Шайбами в составе победителей отметились дважды Вильям Нюландер, а также Джон Таварес, Остон Мэттьюс и Митчелл Марнер.

Российский нападающий «звёзд» Евгений Дадонов отметился в этой встрече дублем. Также у «Далласа» шайбы забросили Джейми Бенн и Уайатт Джонстон.

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил в этом матче 27 бросков.

«Кленовые листья» набрали 60 очков и занимают пятое место в таблице Восточной конференции.

«Даллас» не смог продлить четырёхматчевую победную серию, остался с 68 очками и делит с «Колорадо Эвеланш» второе место на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Нюландер (Райлли) – 06:34 (pp)     1:1 Бенн (Павелски, Робертсон) – 14:52 (pp)     1:2 Дадонов (Делландреа, Сутер) – 17:23     2:2 Таварес (Нюландер) – 23:40 (pp)     3:2 Мэттьюс (Таварес) – 32:37 (pp)     3:3 Дадонов – 51:05     4:3 Марнер (Мэттьюс, Нис) – 51:37     5:3 Нюландер (Таварес, Бертуцци) – 51:57     5:4 Джонстон (Хейсканен, Марчмент) – 58:35    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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