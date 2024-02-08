Дебур: нельзя трижды пропустить в меньшинстве и рассчитывать на победу в гостях
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата НХЛ от «Торонто Мэйпл Лифс» (4:5).
«Очевидно, что исход матча предрешила игра спецбригад. Именно в этом мы проиграли. Ты не можешь позволить им забить три раза в большинстве и ожидать победу на выезде, где бы ты ни играл. Я думаю, это главный вывод из сегодняшней игры.
У нас хорошая игра в меньшинстве. Я уверен в ней в долгосрочной перспективе. Она была хорошей и она такой и останется», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.
«Даллас» не смог продлить четырёхматчевую победную серию, остался с 68 очками и делит с «Колорадо Эвеланш» второе место в таблице Западной конференции.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Нюландер (Райлли) – 06:34 (pp) 1:1 Бенн (Павелски, Робертсон) – 14:52 (pp) 1:2 Дадонов (Делландреа, Сутер) – 17:23 2:2 Таварес (Нюландер) – 23:40 (pp) 3:2 Мэттьюс (Таварес) – 32:37 (pp) 3:3 Дадонов – 51:05 4:3 Марнер (Мэттьюс, Нис) – 51:37 5:3 Нюландер (Таварес, Бертуцци) – 51:57 5:4 Джонстон (Хейсканен, Марчмент) – 58:35
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