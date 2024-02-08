Дебур: нельзя трижды пропустить в меньшинстве и рассчитывать на победу в гостях

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата НХЛ от «Торонто Мэйпл Лифс» (4:5).

«Очевидно, что исход матча предрешила игра спецбригад. Именно в этом мы проиграли. Ты не можешь позволить им забить три раза в большинстве и ожидать победу на выезде, где бы ты ни играл. Я думаю, это главный вывод из сегодняшней игры.

У нас хорошая игра в меньшинстве. Я уверен в ней в долгосрочной перспективе. Она была хорошей и она такой и останется», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

«Даллас» не смог продлить четырёхматчевую победную серию, остался с 68 очками и делит с «Колорадо Эвеланш» второе место в таблице Западной конференции.