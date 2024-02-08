«Миннесота» нанесла «Чикаго» пятое поражение подряд

В Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» уступил «Миннесоте Уайлд» (1:2).

В составе победителей шайбы забросили Джейк Луккини и Маркус Фолиньо.

У хозяев единственный гол на счету Ника Фолиньо.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов не отметился в этой встрече результативными действиями.

«Миннесота» набрала 49 очков и делит с «Аризоной Койотс» 12 место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «дикари» 10 февраля примут дома «Питтсбург Пингвинз».

«Чикаго» проиграл пятый матч подряд, остался с 30 очками и замыкает таблицу Запада. В ближайшей игре 10 февраля «Блэкхоукс» сыграют на домашней арене с «Нью-Йорк Рейнджерс».