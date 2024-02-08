Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Почему я? Почему сейчас?» Сергачёв эмоционально отреагировал на страшную травму

«Почему я? Почему сейчас?» Сергачёв эмоционально отреагировал на страшную травму
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв в своей соцсети эмоционально прокомментировал страшную травму, полученную в матче с «Рейнджерс» (1:3). Россиянин неудачно подвернул ногу в столкновении у борта и покинул площадку на носилках.

«Почему я? Почему сейчас? После всех пропущенных матчей вернуться и снова получить травму. Чувствую несправедливость, чувствую ужасно. Стараюсь оставаться спокойным и сохранять позитив. После того как я сделал всё правильно, получил вот это. Вселенная непредсказуема. Думаю, у неё свои план, но чёрт побери вселенную, я знаю, что вернусь сильнее, и знаю, что буду играть лучше, чем раньше. Сейчас тяжело и завтра будет тяжело.

Мы все сражаемся в своих собственных битвах, и это моя битва. Я выиграю, как и всегда. Обезболивающие действуют, если бы я был один в лесу, я бы умер. Хотел написать здесь, как себя чувствую, не знаю почему, просто хотел, чтобы люди, которым я небезразличен, знали. Я ценю ваши сообщения. Спасибо медицинскому персоналу», — написал Сергачёв в своей соцсети.

Отметим, что Сергачёв получил травму в первом же матче после возвращения от повреждения, полученного 20 декабря.

Материалы по теме
Страшная травма Сергачёва. Россиянина унесли на носилках, он не мог сдержать слёз
Страшная травма Сергачёва. Россиянина унесли на носилках, он не мог сдержать слёз
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android