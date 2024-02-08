«Почему я? Почему сейчас?» Сергачёв эмоционально отреагировал на страшную травму

Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв в своей соцсети эмоционально прокомментировал страшную травму, полученную в матче с «Рейнджерс» (1:3). Россиянин неудачно подвернул ногу в столкновении у борта и покинул площадку на носилках.

«Почему я? Почему сейчас? После всех пропущенных матчей вернуться и снова получить травму. Чувствую несправедливость, чувствую ужасно. Стараюсь оставаться спокойным и сохранять позитив. После того как я сделал всё правильно, получил вот это. Вселенная непредсказуема. Думаю, у неё свои план, но чёрт побери вселенную, я знаю, что вернусь сильнее, и знаю, что буду играть лучше, чем раньше. Сейчас тяжело и завтра будет тяжело.

Мы все сражаемся в своих собственных битвах, и это моя битва. Я выиграю, как и всегда. Обезболивающие действуют, если бы я был один в лесу, я бы умер. Хотел написать здесь, как себя чувствую, не знаю почему, просто хотел, чтобы люди, которым я небезразличен, знали. Я ценю ваши сообщения. Спасибо медицинскому персоналу», — написал Сергачёв в своей соцсети.

Отметим, что Сергачёв получил травму в первом же матче после возвращения от повреждения, полученного 20 декабря.