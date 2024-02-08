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«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 3:1, обзор матча, ужасная травма Сергачёва, видео

Страшная травма Сергачёва. Россиянина унесли на носилках, он не мог сдержать слёз
Максим Макаров
Страшная травма Сергачёва
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«Рейнджерс» прервали трёхматчевую победную серию «Тампы».

Встреча «Рейнджерс» и «Тампы» ознаменовалась возвращением после травмы двух защитников гостей: Эрика Чернака и Михаила Сергачёва. Оба находились в лазарете больше месяца.

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Уже третий матч подряд Игорь Шестёркин начал на скамейке запасных, таким образом, российский вратарь не играет с 26 января.

Матч начался с убойного момента Адама Фокса, который уже на первой минуте периода потряс штангу ворот Василевского. За пять минут до конца периода отличный шанс упустил Никита Кучеров, который также попал в штангу. В первом периоде команды на двоих нанесли 11 бросков в створ и ушли на перерыв с нулями на табло.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Веси (Гудроу, Питлик) – 21:15     2:0 Бродзински (Крайдер, Уилер) – 37:46     2:1 Хагель (Чернак, Кучеров) – 45:29     3:1 Веси (Гудроу, Трочек) – 58:59    

Во втором периоде лёд-таки тронулся: Джимми Веси вышел два в один с партнёром, но отдавать передачу не стал, неожиданно для Василевского бросив с неудобной руки под перекладину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А далее случилось ужасное: Михаил Сергачёв в рядовом столкновении с Лафреньером неудачно рухнул на лёд, схватившись моментально за колено. Самостоятельно Михаил встать не смог, пришлось даже выносить носилки.

ВИДЕО

На игроках «Тампы» и «Рейнджерс» просто не было лица, когда они наблюдали за плачущим от ситуации Сергачёвым. До конца периода «Тампа» оказалась деморализована, из-за чего пропустила ещё раз: Джонни Бродзински отлично бросил из правого круга вбрасывания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В первой половине третьего периода «Лайтнинг» сумели отквитать одну шайбу усилиями Хагеля.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В атаке поучаствовал и Никита Кучеров, который вновь единолично возглавил бомбардирскую гонку. «Тампа» могла переводить игру в овертайм, но Виктор Хедман при игре в большинстве попал в штангу. Точку же поставил Веси, который поразил пустые ворота и оформил дубль.

Таким образом, «Рейнджерс» одержали третью победу подряд, попутно прервав трёхматчевую победную серию «Тампы».

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