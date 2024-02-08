«Это меня взбесило». Кучеров рассказал, на какой аспект игры повилял разговор с Сергачёвым

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, что его одноклубник Михаил Сергачёв указал ему, что тот занимал одно из первых мест по количеству бросков мимо ворот в конце прошлого сезона.

«В этом году я работал над своим броском больше, чем обычно, только потому, что он упомянул об этом, и это меня взбесило. Мне пришло в голову, что, возможно, я слишком лениво двигался влево или вправо, чтобы создать опасный угол для броска. Летом я много работал на льду и за его пределами, чтобы быть уверенным, что буду чаще попадать в створ ворот и улучшу свою результативность», — цитирует Кучерова пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Всего в текущем сезоне на счету Кучерова 32 заброшенные шайбы и 54 результативные передачи.