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Риду Буше осталось забросить четыре шайбы до повторения рекорда Мозякина

Риду Буше осталось забросить четыре шайбы до повторения рекорда Мозякина
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В Омске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Галимов (Принс, Беляев) – 01:45 (5x4)     0:2 Принс (Цыплаков) – 05:10 (5x5)     0:3 Вишневский (Морозов, Савиков) – 10:48 (5x5)     0:4 Беляев (Орлов, Галимов) – 33:02 (5x5)     1:4 Буше (Шарипзянов, Спунер) – 38:53 (5x5)     2:4 Буше (Спунер, Шарипзянов) – 40:24 (5x5)     3:4 Спунер (Ткачёв, Чистяков) – 48:27 (5x5)     3:5 Цыплаков (Пашин) – 54:25 (5x5)    

Во встрече дублем отметился американский нападающий омского клуба Рид Буше. Теперь на счету 30-летнего форварда 44 шайбы и 31 голевая передача в нынешней регулярке. До повторения рекорда по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги Сергея Мозякина — четыре шайбы. В сезоне-2016/2017 российский экс-форвард забросил 48 шайб.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

У «Авангарда» остаётся восемь матчей до окончания регулярки. В следующей встрече омичи сыграют дома в «сибирском дерби» с «Сибирью» 11 февраля (14:00 мск).

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