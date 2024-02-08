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Риду Буше осталось забросить четыре шайбы до повторения рекорда Мозякина

В Омске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Во встрече дублем отметился американский нападающий омского клуба Рид Буше. Теперь на счету 30-летнего форварда 44 шайбы и 31 голевая передача в нынешней регулярке. До повторения рекорда по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги Сергея Мозякина — четыре шайбы. В сезоне-2016/2017 российский экс-форвард забросил 48 шайб.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

У «Авангарда» остаётся восемь матчей до окончания регулярки. В следующей встрече омичи сыграют дома в «сибирском дерби» с «Сибирью» 11 февраля (14:00 мск).