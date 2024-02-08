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«Барыс» первым на Востоке потерял шансы на попадание в плей-офф

«Барыс» первым на Востоке потерял шансы на попадание в плей-офф
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В Астане (Казахстан) закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.

После того как «Амур» в гостях победил «Ладу» по буллитам со счётом 1:0, клуб из столицы Казахстана первым из Восточной конференции потерял шансы на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина — 2024. Команда из Астаны набрала 46 очков после 60 матчей и занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Востока.

В следующем матче клуб из столицы Казахстана сыграет дома со «Спартаком» 10 февраля.

За свою историю казахстанский клуб 11 раз играл в плей-офф КХЛ. Наивысшее достижение — выход в 1/4 финала.

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