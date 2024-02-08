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«Амур» одержал третью победу подряд, одолев по буллитам «Ладу»

«Амур» одержал третью победу подряд, одолев по буллитам «Ладу»
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В Тольятти закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей по буллитам с минимальным счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 февраля 2024, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 1
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Бродхёрст – 65:00    

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Алекса Бродхёрста. Вратарь хабаровского клуба Игорь Бобков провёл свой третий матч «на ноль» в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 тольяттинский клуб сыграет в Санкт-Петербурге с местным СКА 13 февраля на новой «СКА Арене». «Амур» в этот же день примет в Хабаровске челябинский «Трактор».

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