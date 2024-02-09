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Овечкин забил в третьем матче подряд в НХЛ, поразив ворота Бобровского

Овечкин забил в третьем матче подряд в НХЛ, поразив ворота Бобровского
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходи очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2-й период
1 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Сандин, Макмайкл) – 16:38 (pp)     1:1 Ткачук (Форслинг) – 24:29    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. В составе столичного клуба шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин, поразив ворота Сергея Бобровского. Таким образом, россиянин забил гол в третьем матче подряд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 11 голов и 22 результативные передачи.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 833 шайбы и сделал 685 результативных передач в 1393 матчах…

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