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Александр Овечкин прокомментировал свой голевой спад, реакция главного тренера Вашингтона Спенсера Карбери, Ти Джея Оши

«Провожу бессонные ночи». Реакция Овечкина и тренера «Вашингтона» на спад русской легенды
Владимир Лаевский
Александр Овечкин прокомментировал свой спад
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Звезда «столичных» и команда не стали отмалчиваться и игнорировать важный вопрос о серьёзном кризисе Ови.

Александр Овечкин продолжает испытывать проблемы с результативностью. Хоть, забив в матче с «Монреалем», капитан «Вашингтона» в третий раз в сезоне отличился в двух встречах подряд, на его счету на данный момент всего 10 голов. А позади уже больше половины чемпионата. Сам Ови провёл 45 матчей.

Мы нашли причины спада Овечкина:
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Эта ситуация не может не тревожить самого Овечкина, главного тренера «Кэпиталз», товарищей по команде и журналистов с болельщиками. Впрочем, в команде и не бегут от вопросов. После паузы на Матч звёзд НХЛ Овечкин и наставник «столичных» Спенсер Карбери ответили на всё, что беспокоит североамериканские СМИ.

Начал Овечкин с рассказа о том, как провёл перерыв. 38-летний нападающий посвятил время семье и отдыху.

«Как я провёл перерыв на Матч звёзд? Я увиделся со своей семьёй, моя жена повидалась со своими родными. Мы отлично провели время с друзьями, получили удовольствие. Не думали о хоккее, не думали о системе и о подобных вещах. Это была отличная неделя, и прямо сейчас мы видим, что все свежи, счастливы вернуться на лёд», — сказал Овечкин.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Затем был задан главный вопрос пресс-конференции: что там с голами?

«Очевидно, от меня зависит, что нужно делать лучше, чтобы мои броски конвертировались в голы. Иногда, возможно, не будет 100-процентных шансов, но ты должен их использовать. Потом, когда забивается гол, ты чувствуешь себя намного комфортнее и тебе намного больше нравится собственная игра», — пояснил форвард.

Примечательно, что до перерыва на счету Овечкина был 151 бросок по чужим воротам — лучший результат в команде. Его средний показатель, однако, в нынешнем сезоне ниже в сравнении с предыдущей кампанией. Сейчас нападающий наносит в среднем 3,43 броска за матч — в прошлом году было 4,03 броска.

При этом сам Овечкин волнуется ещё и за результаты команды. Он прямо говорит о желании не просто попасть в плей-офф, но ещё и побороться за Кубок Стэнли. Хотя сейчас «Вашингтон» отстаёт от восьмой строчки аж на семь очков.

«Очевидно, мы хотим попасть в плей-офф. Мы хотим бороться за Кубок. От нас зависит, как мы хотим играть. Если вы посмотрите на имена в звеньях, то там собраны хорошие хоккеисты. Всё зависит от нас. Мы должны использовать свои шансы. Нам нужно действовать умно в обороне, в нейтральной зоне и не совершать глупых ошибок, которые стоят нам матчей», — заявил россиянин.

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Ответил на вопросы журналистов и главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери. Молодой наставник сообщил, что команда работает над тем, чтобы повысить процент реализации бросков Ови. Тренер даже лишился сна из-за проблем 38-летнего нападающего с голами.

«Я пытаюсь выяснить, почему же это так? Почему его процент реализации бросков низкий в этом сезоне? Вот как я провожу свои бессонные ночи. Чем я могу ему помочь? Мы работаем над разными вещами, в том числе над тем, чтобы помещать его в ситуации, где он сможет забивать больше при игре «5 на 5», — сказал Карбери.

Главный тренер не стал уворачиваться и от некоторых более провокационных вопросов: «Могли бы мы одержать на одну или две победы больше, если б Овечкин забил больше голов? Потенциально, но вы так же могли сказать это и о других парнях».

Примечательно, что сейчас Овечкин не входит даже в топ-3 лучших снайперов «Вашингтона». Россиянин лишь четвёртый. Больше него забили Дилан Строум (19), Энтони Манта (15) и Том Уилсон (12).

Том Уилсон и Александр Овечкин

Том Уилсон и Александр Овечкин

Фото: Matt Slocum/AP Photo/ТАСС

Нападающий Ти Джей Оши, пятый снайпер «Кэпиталз», также ответил на вопрос о голевом спаде капитана.

«Он ведёт себя как ветеран, которым и является. Непохоже, что Ови обязательно сильнее расстраивается из-за этой ситуации. У меня тоже были моменты, когда я забивал не в том темпе, в каком хотелось бы. Думаю, в такие моменты важно внимание к деталям. Одно только присутствие Алекса является фактором для других команд. Голы придут. Мало кто может забивать в том же темпе, что и Овечкин», — сказал 37-летний Оши.

Кажется, в команде действительно обеспокоены спадом своего лидера. В то же время над проблемой продолжают работать совместно.

Ситуация «Вашингтона» и Овечкина наверняка станет ещё тяжелее после того, как Евгений Кузнецов покинул команду и вступил в Программу помощи игрокам НХЛ. А у «столичных», на минуточку, уже пять поражений подряд.

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В общем, Карбери не позавидуешь. Мало того, что у команды серьёзные проблемы по всем фронтам, так ещё и приходится решать вопросы, связанные со спадом Овечкина.

Впрочем, возможно, эти сложности, наоборот, сплотят «столичных», позволив выдать ударный отрезок и всё-таки заползти в плей-офф. Это будет зависеть во многом и от самого Овечкина: сможет ли он преодолеть свой кризис и что поставит на первое место — погоню за Уэйном Гретцки или командный успех?

Главное — сделать выбор и следовать ему. Потому что в этой ситуации любое решение будет по-своему правильным — в отличие от отсутствия хоть какого-то ответа.

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