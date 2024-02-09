Овечкин установил уникальное достижение в составе «Вашингтона»

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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходи очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

В этой встрече заброшенной шайбой отличился российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин отметился в третьем матче подряд. Таким образом, Овечкин установил самую длинную голевую серию среди игроков «Вашингтона» в возрасте 38 лет и старше.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 11 голов и 22 результативные передачи.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 833 шайбы и сделал 685 результативных передач в 1393 матчах.